Betrunkener trotz Fahrverbot nach 23 Uhr unterwegs

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bemerkte die Polizei kurz nach Mitternacht ein Fahrzeug mit zwei Personen bei einer Tankstelle in der Avenue de la Liberté in Niederkorn.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht nur unter Alkoholeinfluss stand, sondern auch keinen gültigen Führerschein besaß. Gegen ihn wurde bereits ein Fahrverbot verhängt. Der Mann wurde protokolliert, den Wagen musste er stehen lassen.

Zudem haben beide Insassen des Wagens gegen die aktuell geltende Ausgangssperre verstoßen.

(pp/L'essentiel)