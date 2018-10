Ferienhütte in Grevenmacher brennt lichterloh

Am Sonntagnachmittag musste die Feuerwehr gegen 15 Uhr zu einem Einsatz ausrücken. Auf dem Campingplatz an der Route du Vin in Grevenmacher ist eine Holzhütte in Brand geraten. Als die Einsatzkräfte am Campingplatz ankamen, brannte das Häuschen bereits lichterloh. Auch auf einen Baum sowie angrenzende Garagen und Einrichtungen des Campings drohte das Feuer überzugreifen.

Den Einsatzkräften gelang es aber das Feuer schnell einzudämmen und somit Schlimmeres zu verhindern. Das Häuschen war glücklicherweise unbewohnt. Es diente lediglich als Abstellraum. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Unterstützt wurde das CISGM durch den CIS Manternach sowie den CIS Junglinster.

(L'essentiel)