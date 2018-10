Autofahrer nach Überschlag auf A6 unversehrt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Schrecksekunde auf der A6: Ein Lastwagen ist am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr in Höhe Capellen in Fahrtrichtung Gaspericher-Kreuz mit einem Pkw zusammengestoßen. Bei der Kollision verlor der Fahrer des Pkws die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete nach einem Überschlag auf dem Dach.

Nach Angaben der Polizei blieben beide Fahrer unverletzt, wurden aber zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Die rechte Spur der Fahrbahn wurde während der Rettungs- und Räumungsarbeiten für den Verkehr gesperrt. Dies hatte mehrere Kilometer Stau zur Folge. Mittlerweile hat sich der Verkehr wieder normalisiert.

(L'essentiel)