Unbekannte sprengen Geldautomat

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Freitag zwischen 2.45 und 3.15 Uhr in Grevenmacher einen Geldautomat in die Luft gesprengt. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt ereignete sich die Tat an der Route Nationale 1, direkt neben dem Einkaufszentrums «Copal».

Zeugen, die im Zeitraum zwischen 2.00 und 3.30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevenmacher unter der Nummer +352 244 70 1000 zu melden.

(L'essentiel)