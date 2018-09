Handy-​​Räuber lauert Opfer am frühen Morgen auf

So sollte der Tag nicht beginnen: In Remich ist ein Mann in der Einfahrt seines eigenen Hauses am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr ausgeraubt worden. Das teilt die Police Grand-Ducale mit. Als er sein Haus in der Rue Wenkel verließ, bemerkte er, dass sich ein paar Meter entfernt ein Mann aufhielt.

Dieser stürmte sofort auf das Opfer zu und schlug ihn mit einem Stock in den Bauch. Als der schockierte Hausbesitzer zu Boden ging, stahl der Täter sein Handy und flüchtete durch unwegsames Gelände.

Der Täter hatte eine kräftige Statur und trug eine Kapuzenjacke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Remich oder der Notruf 113 entgegen.

(sw/L'essentiel)