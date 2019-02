Wiederholungstäter geht Security ins Netz

Zwei Männer wurden am Dienstagabend gegen 19 Uhr in einem Supermarkt in der Rue du Fort Bourbon in Luxemburg-Stadt von einem Sicherheitsbeamten dabei erwischt, wie sie Diebstahlsicherung an mehreren Alkoholflaschen durchknipsten. Als dieser die beiden Täter stellen wollte, ergriffen sie die Flucht.

Die Security nahm sofort die Verfolgung auf und konnte einen der beiden Männern schon nach wenigen Metern einholen. Er hatte Alkohol im Wert von über 70 Euro bei sich. Bei der weiteren Durchsuchung wurden eine Kneifzange sowie Pfefferspray sichergestellt. Ermittlungen ergaben, dass der Mann bereits Ende Januar durch einen Ladendiebstahl in einem Einkaufszentrum in Bartringen auffällig wurde. Er wurde festgenommen und am Mittwoch dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Zudem wurde Protokoll wegen illegalem Waffenbesitz erstellt.

Dem zweiten Langfinger gelang die Flucht. Im Laufe der Untersuchung konnten jedoch die Identität und der Unterkunftsort des Mannes ermittelt werden. Bislang konnte der Mann allerdings noch nicht angetroffen werden.

(L'essentiel)