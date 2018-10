Zwei Einbrecher in Niederanven festgenommen

Die Polizei hat am Freitag zwei Verdächtige nach einem Einbruchsversuch in der Rue de Munsbach in Niederanven festgenommen. Kurz nach 12.30 Uhr schickte die Behörde eine öffentliche Fahndungsmeldung an die Medien – zwei Stunden später klickten für das Duo die Handschellen.

Die mutmaßlichen Einbrecher waren übrigens nicht weit gekommen: Die Polizei stellte sie im Umkreis von Niederanven. Zuvor war eine große Suchaktion eingeleitet worden.

(L'essentiel)