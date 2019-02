Umgekippter Anhänger legt Verteiler Lankelz lahm

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Verteiler Lankelz ist am Mittwochmorgen zwischen der A13 und der A4 gegen 10.30 Uhr ein Lkw-Anhänger umgekippt. Der Fahrer des Lkw kollierdierte mit einer Leitplanke. Da die Fahrbahn für den Verkehr gesperrt werden musste, hat sich in Fahrtrichtung Esch ein langer Stau gebildet.

A13 intersection Lankelz accident, route fermée, bouchon #ACL_A13 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) 27. Februar 2019

(L'essentiel)