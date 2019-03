Schlägerei ist in Nachtbus ausgebrochen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eine Schlägerei ist kurz vor 4 Uhr morgens in einem Nachtbus ausgebrochen, dies berichtet die Police Grand-Ducale. Der Bus, in dem etwa 50 Passagiere an Bord waren, musste im Ort Mompach im Osten des Landes halten, von wo aus der Busfahrer die Polizei alarmierte, um eine Eskalation der Situation zu verhindern.

Als die Polizei vor Ort eintraf, hatten sich die Streitenden bereits beruhigt. Obwohl es nicht danach aussah, das erneut Streit losbrechen würde, begleiteten die Beamten die Fahrt.

Eine weitere Schlägerei war am frühen Abend in Differdingen losgegangen. Der Streit war in einer Bar gestartet, bei dem Gerangel fiel eine Person gegen ein Auto, wobei dieses beschädigt wurde. Auch hier wurde die Polizei alarmiert, allerdings war der Schläger bereits geflohen.

(jg/L'essentiel)