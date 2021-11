Privatpartys sorgen für Ärger in Luxemburg

Trotz der sich verschärfenden Corona-Lage haben viele Einwohner am Wochenende wenig Rücksicht auf Hygienemaßnahmen und generell Ruhezeiten genommen. Die Polizei berichtete, dass sie im ganzen Land 40 Mal wegen nächtlicher Ruhestörung einschreiten muste.

In einem Großteil der Fälle ging es vor allem um zu laute Musik bei privaten Partys in Wohnhäusern. Die Polizei verwarnte auch Personen, die auf öffentlichen Straßen zu laut waren. «In allen Fällen zeigten sich die Personen verständnisvoll und die Angelegenheit konnte geregelt werden», so die Polizei.

(L'essentiel)