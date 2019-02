Geldautomat gesprengt – Polizei bittet um Mithilfe

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag einen Geldautomaten in Wintger gesprengt. Es sei unklar, wie viel Geld die Täter erbeutet hätten, sagte ein Sprecher der Luxemburger Polizei am Samstag. Der Automat in einem Medizinischen Zentrum wurde durch die Explosion aus der Verankerung gerissen. Es entstand hoher Sachschaden, verletzt wurde aber niemand.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, wurde das bei der Sprengung benutzte Fahrzeug am Sonntagvormittag im belgischen Wardin in einem Feld entlang der N84 nahe Arlon gefunden. Die Polizei bittet um Mithilfe:

Wem das Fahrzeug, ein hellgrauer Fiat Doblo mit belgischen Kennzeichen in der Nacht von Freitag, den 15. Februar auf Samstag, den 16. Februar in der Gegend von Wintger aufgefallen ist, der soll sich an die Kriminalpolizei SPJ-RGB wenden oder über den Notruf 113 melden.

(L'essentiel)