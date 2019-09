Luxemburger tot in Mosel gefunden

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Police Grand-Ducale hat am Samstagabend in der Mosel die Leiche eines Mannes gefunden. Mehrere Personen hatten die Polizei auf das Vorhandensein eines Kajaks im Fluss am Nachmittag bei Remerschen aufmerksam gemacht. Der Mann hat die luxemburgische Staatsbürgerschaft.

Anschließend wurde eine Suche gestartet, um den oder die Insassen zu finden. Nach mehreren Stunden der Suche entdeckten Polizei, Hundeschwadron und Feuerwehr den leblosen Körper eines Mannes. Auch die deutsche Polizei und Feuerwehr nahmen an der Suche teil.

Die Police Grand-Ducale versucht nun, die Ursache für den Tod des Mannes zu ermitteln.

(mm/L'essentiel)