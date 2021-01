Zwei Männer rauben Tanke in der Hauptstadt aus

Nach dem Smatch-Supermarkt in Differdingen am Samstag, war am Sonntag auch eine Tankstelle im Stadtteil Rollingergrund das Ziel von Räubern. Wie die Police Grand-Ducale via Facebook mitteilt, raubten erbeuteten die beiden maskierten Männer mit vorgehaltener Waffe Bargeld und Zigaretten. Die beiden Räuber sind auf der Flucht und haben sich zu Fuß in Richtung Eich entfernt.

Laut dem Zeugenaufruf der Polizei sind die Verdächtigen schwarz gekleidet und sprechen französisch. Einer der Räuber trug eine blaue Maske und der andere eine schwarze Maske. Beide sind dünn, einer ist groß. Alle Informationen, die die Arbeit der Ermittler erleichtern könnten, sollten an die Notrufzentrale (113) weitergeleitet werden.

(L'essentiel)