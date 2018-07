Drei Verletzte nach Frontalcrash in Rodingen

Am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr rückte der Einsatzdienst des Centre d’incendie et de Secours Petingen zu einem Unfallort aus. In Rodingen in der Route de Longwy waren zwei Fahrzeuge frontal ineinander gekracht. Dabei haben sich drei Personen verletzt.

Vor Ort waren mehrere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, ein Notarzt aus Esch sowie zwei Rettungsfahrzeuge und eine Polizeieinheit aus Differdingen.

(L'essentiel)