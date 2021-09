Mehrere Fahrer waren betrunken unterwegs

Die Police Grand-Ducale hatte in der Nacht auf Donnerstag alle Hände voll zu tun mit Autofahrern, die sich nicht an die Regeln halten wollten. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, wurden allein in Hollerich drei Autofahrer im Verlauf der Nacht angehalten. Der erste von ihnen hatte knapp 36 Stundenkilometer zu viel drauf und fuhr mit 86 statt erlaubten 50 Stundenkilometer an den Polizisten vorbei. Zu allem Überfluss hatte der Verkehrsteilnehmer noch zu tief ins Glas geschaut, was ihm ein sofortiges Fahrverbot einbrachte.

Ein zweiter saß bei geöffneter Tür gegen 1 Uhr in seinem Auto in der Avenue Guillaume. Als die Polizeistreife ihn erblickte, hatten die Beamten laut ihrer Mitteilung den Eindruck, dem Mann gehe es nicht gut. Der Alkoholtest ergab, dass auch dieser Mann zu viel Alkohol getrunken hatte. Als die Beamten den Verstoß zu Protokoll nahmen, fiel ihnen auf das gegen ihn bereits ein Fahrverbot vorlag. Deshalb erwartet den Trunkenbold nun ein Strafverfahren. In der Rue de le Semois stellte eine Streife einen Mann, der gegen vier Uhr in Schlangenlinien die Straße befuhr. Er muss ein Bußgeld bezahlen, durfte seinen Führerschein jedoch behalten.

Auffahrunfall in Wasserbillig

Auf der A6 hatte gegen 23.30 Uhr ein Autofahrer durch seine Geschwindigkeit das Interesse der Polizei geweckt. Nachdem er den Streifenwagen mit überhöhter Geschwindigkeit überholte, zeigten die Einsatzkräfte ihm erst ihr Haltesignal. Da auch dieser Fahrer nicht nur Benzin im Tank hatte, präsentierten sie ihm sogleich einen Bußgeldbescheid.

Eine Streife wurde in Wasserbillig auf einen Unfall aufmerksam. An einem Zebrastreifen hatte ein Autofahrer übersehen, dass das vor ihm fahrende Auto an dem Übergang anhielt. Er fuhr dem Vordermann hinten drauf und die Beamten sahen bei ihm Anzeichen von Alkohol- oder Drogenkonsum. Für den Verdächtigen ging es demnach weiter zum Bluttest im Krankenhaus.

Bei einer Schwerpunktkontrolle der Polizei gingen zu dem vier Fahrer mit Alkohol im Blut ins Netz. Die Beamten hatten auf dem CR144 am Donnerstag zwischen 21.30 und 22.30 Uhr insgesamt 91 Fahrer gestoppt. Zwei der angehaltenen Alkoholsünder mussten ihre Führerscheine an Ort und Stelle abgeben.

(L'essentiel)