Dealer versteckt Kokain in seinem Mundschutz

Bei einer Personenkontrolle hat die Police Grand-Ducale am Donnerstagmorgen bei einem Mann mehrere Kugeln Kokain sichergestellt. Das teilen die Beamten am Freitag mit. Bei der Körperdurchsuchung auf der Place de la Gare im hauptstädtischen Bahnhofsviertel beschlagnahmte die Polizei zunächst 26 Plomben, die der Dealer unter anderem in seiner Maske verwahrte.

Weil der Mann im Verdacht stand , bereits einige Kugeln heruntergeschluckt zu haben, ordnete die Staatsanwaltschaft eine klinische Untersuchung an. Diese verlief positiv und es wurden 14 weitere Plomben gefunden. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des mutmaßlichen Dealers, sowie die Beschlagnahmung der tatrelevanten Gegenstände an. Der Mann wurde am Freitag dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

(sw/L'essentiel)