Mann droht Café-​​Gästen mit Kettensäge

In Differdingen ist es wohl am vergangenen Wochenende zu einer verstörenden Szene an der Ecke der Rue du Rail und der Avenue de la Liberté gekommen. Ein Video, auf dem der Vorfall zu sehen ist, verbreitet sich derzeit in den sozialen Netzwerken. Es zeigt einen Mann, der den Gästen eines Cafés bei einem Streit mit einer eingeschalteten Kettensäge droht.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Sonntagabend gegen 23.25 Uhr. Nachdem die Beamten alarmiert wurden, stellten sie den Mann zur Rede, woraufhin er die Kettensäge ausschaltete und übergab. Außerdem händigte er den Polizisten mehrere Messer aus. Personen sind bei dem Vorfall nicht verletzt worden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Gegenstände beschlagnahmt, gegen den Mann wurde Protokoll erstellt.

(sw/L'essentiel)