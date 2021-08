Betrunkener kracht mit Auto gegen Baum

Ein Autofahrer ist in der Nacht auf Dienstag zwischen Eischen und Hobscheid mit seinem Wagen gegen einen Baum gekracht. Der Mann kam offenbar von der Straße ab, sein Wagen kam nach dem Aufprall in einem Feld zum Stehen, wie die Police Grand-Ducale am Dienstag mitteilt.

Der Unfallfahrer blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten jedoch fest, dass er dem Alkohol zugesprochen hatte. Nach dem Atemalkoholtest zogen die Polizisten den Führerschein des Mannes ein.

Der Mann ist jedoch nicht der einzige Autofahrer, der in der Nacht zu Dienstag seinen Führerschein abgeben musste. In Gilsdorf stoppten die Beamten gegen 3 Uhr einen Fahrer, dessen Fahrweise den Beamten verdächtig vorkam. Auch er hatte getrunken und sein Führerschein wurde einbehalten. Stunden zuvor beschlagnahmten die Beamten in Luxemburg-Stadt auf dem Boulevard d'Avranches einen Führerschein, auch hier war Trunkenheit im Spiel. Zudem bemerkten die Polizisten, dass das Fahrzeug des Angehaltenen bereits seit Januar 2020 nicht mehr ordnungsgemäß angemeldet war.

(L'essentiel)