Zwei Personen bei Unfall schwer verletzt

Bei den Rettungsdiensten ging am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr der Alarm ein: Am Kreisverkehr Micheville in Esch-Belval hatte sich ein Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei befanden sich vier Personen in dem Fahrzeug.

Der Fahrer des im Großherzogtum zugelassenen Autos stand unter Alkoholeinfluss. Er übersah die Kurve und fuhr geradewegs auf den Kreisel. Er und sein Beifahrer erlitten schwere Verletzungen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Sie befinden sich jedoch glücklicherweise außer Lebensgefahr. Die beiden Personen auf der Rückbank wurden leicht verletzt. Die vier Personen hatten sich auf dem Heimweg aus Frankreich befunden.

