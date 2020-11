180 Geldstrafen für Verstöße gegen die Ausgangssperre

Die seit Anfang November im Kampf gegen das Coronavirus laufende Ausgangssperre in Luxemburg wird nicht von allen eingehalten. Die Polizei teilte am Montag mit, sie habe in der vergangenen Woche 180 Personen angetroffen, die nach 23 Uhr «ohne triftigen Grund» immer noch auf der Straße waren. In diesen Fällen war jeweils eine Geldstrafen in Höhe von 145 Euro fällig.

Darüber hinaus stieß die Police Grand-Ducale auf 15 Restaurants oder Geschäfte, die sich weder an die sanitären Maßnahmen, noch an die Schließzeiten hielten. Insgesamt haben die Beamten nach eigenen Angaben in der vergangenen Woche 33 Kontrollen pro Tag durchgeführt, um gesundheitliche Maßnahmen und die Ausgangssperre durchzusetzen.

(L'essentiel)