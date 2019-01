Zwei Polizisten verletzt nach Unfall mit Polizeiauto

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein ungewöhnlicher Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 7.30 Uhr. Eines der am Crash beteiligten Autos gehört zum Fuhrpark der Police Grand Ducale, wie sie heute selbst mitteilte. Der Zusammenstoß ereigneten sich an der croisement de la côte d'Eich mit dem Jean-Ulveling Boulevard.

Nach Angaben der Polizei klaute das von der côte d'Eich kommende Auto den Polizisten die Vorfahrt und diese konnten den Unfall nicht mehr verhindern. Nach vorläufigen Erkenntnissen wurde keiner der drei Insassen des zivilen Fahrzeugs verletzt, die Polizisten mussten allerdings wegen leichter Verletzungen ins Krankenhaus.

(L'essentiel)