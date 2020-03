44-​​Jähriger Luxemburger seit Freitag vermisst

Wie die Polizei am Montag mitteilt, wird Rida Aazaoui seit Freitagnachmittag vermisst. Der 44-Jährige wurde zuletzt in Bour gesehen. Er hält sich gelegentlich in Luxemburg-Stadt auf. Aazaoui ist schlank und etwa 1,70 Meter groß. Zweckdienliche Hinweise nimmt die Polizei Mersch unter der Telefonnummer 24490-1000 entgegen.

(L'essentiel)