Feuerwehr rettet Person aus brennendem Haus

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Steinsel am Montagmorgen hat die Feuerwehr eine bewusstlose Person aus den Flammen gerettet. Diese erlitt offenbar eine Rauchgasvergiftung und wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Ab etwa 8.15 Uhr waren sieben Fahrzeuge und etwa 20 Feuerwehrleute des großherzoglichen Brand- und Rettungskorps (CGDIS) in der Rue de la Forêt, im Norden der Hauptstadt, vor Ort – darunter zwei Krankenwagen und ein Fahrzeug des SAMU. Sie konnten verhindern, dass sich das Feuer auf die angrenzenden Wohnhäuser ausbreitete. Die Brandursache ist noch unbekannt.

(L'essentiel)