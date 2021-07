Schmuggelte ein 84-​​Jähriger 40 Tonnen Tabak?

40 Tonnen Tabak soll ein 84-Jähriger aus Südbaden unversteuert vom Großherzogtum über Deutschland nach Großbritannien und Irland geschmuggelt haben, wie die Staatsanwaltschaft und der Zoll am Freitag mitteilten. Unter anderem berichtete die Süddeutsche Zeitung über den Fall. Alleine in Deutschland wären 2,8 Millionen Euro Steuern fällig geworden, in Großbritannien sei die Summe noch höher gewesen, so der Artikel.

Der Tabak war während des Transports falsch ausgezeichnet und hinter anderen Gütern versteckt. Der 84-Jährige wird verdächtigt, für Beschaffung und den Weitertransport des Tabaks verantwortlich gewesen zu sein. Er soll bei dem Unternehmen Hilfe von mehreren Bekannten bekommen haben.

Bereits 2020 soll der 84-Jährige mit 800 Kilogramm Tabak in Frankreich aufgeflogen sein. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung seien rund 16.000 Euro Bargeld gefunden worden sein. Wegen des Verdachts der gewerbs- und bandenmäßigen Steuerhinterziehung wird nun gegen den Mann ermittelt.

