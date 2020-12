Autofahrer fährt Frau an und flieht

Bereits am vergangenen Freitagabend wurde eine Frau in der Route d'Arlon in Bartringen beim Überqueren der Straße angefahren, wie die Police Grand Ducale mitteilte. Der Autofahrer floh von der Unfallstelle, die Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls, die sich bei der Polizeidienststelle Capellen unter 0032 244 30 1000 melden können oder per E-Mail an: Police.CapellenSteinfort@police.etat.lu .

(L'essentiel)