Einbrecher-​​Quartett geht Polizei ins Netz

Vier Männer sind in der Nacht zum Mittwoch gegen 3.30 Uhr in der Rue des Joncs in Howald in ein Firmengebäude eingebrochen, um Fotomaterial zu stehlen.

Die Polizei suchte das Einbrecher-Quartett am Morgen mit einer großräumigen Fahndung. Einer der Täter konnte hinter einem Haus in der Nähe von Fentingen gefasst werden. Die drei weiteren Männer gingen den Beamten wenig später in der Umgebung von Fentigen ins Netz. Die Kleidung der mutmaßlichen Täter stimmte mit den Aufnahmen der Überwachungskameras des Firmengebäudes überein.

Das Diebesgut wurde sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Männer festgenommen und dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

(L'essentiel)