21 Autos von Randalierern beschädigt

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden der Polizei gegen 01.20 Uhr mehrere Jugendliche gemeldet, welche auf der Baustelle nahe dem ehemaligen Bahnhof in Echternach randalieren und Material beschädigen würden. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass an mehreren Pkws die Außenspiegel abgerissen oder beschädigt wurden. Insgesamt wurde an 21 Pkws Schaden festgestellt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Personen, die Hinweise zu dieser Tat liefern können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Echternach oder unter der Nummer +352 244 72 1000 zu melden.

(L'essentiel)