Mann von Dealer in Luxemburg brutal beraubt

Ein Fußgänger wurde am Sonntagabend gegen 23 Uhr in der Rue de Jean-Pierre Probst in Luxemburg von einem Unbekannten ausgeraubt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sprach der Täter sein Opfer zunächst an und bot diesem Drogen an. Das Opfer lehnte ab, doch der spätere Angreifer ließ nicht locker und fragte den Mann, ob er dessen Handy für einen Anruf leihen könne.

Als der Mann dies verweigerte und weitergehen wollte, schlug der Täter zu. Der Schlag traf das Opfer im Gesicht, anschließend nahm der Unbekannte das Handy und 50 Euro an sich und flüchtete. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung der Beamten fehlt vom Täter jede Spur.

(L'essentiel)