Betrunkener fährt auf Gleise – Auto von Zug erfasst

Ein Autofahrer ist in der Nacht auf Donnerstag mit seinem Fahrzeug bei Rot über die Gleise in der hauptstädtischen Rue Cyprien Merjai gefahren. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, schlossen sich die Schranken zu dem Zeitpunkt gerade. Den ankommenden Zug bemerkte der Mann und legte den Rückwärtsgang ein. Auch der Lokführer bemerkte das Auto und betätigte die Notbremse. Den Zusammenstoß konnten beide Männer jedoch nicht mehr verhindern.

Das Auto wurde von dem Zug erfasst, die Schranke wurde durch den Aufprall auf den Gehweg geschleudert. Der Fahrer des Wagens saß alleine im Auto und wurde nicht verletzt. Am Auto entstand Totalschaden. Im Zug befanden sich neben dem Lokführer noch ein Schaffner und fünf Fahrgäste, die aber allesamt unverletzt blieben. Der Autofahrer gab gegenüber den Beamten zu, Alkohol getrunken zu haben. Er musste nach dem obligatorischen Alkoholtest seinen Führerschein abgeben.

Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr aus Luxemburg-Stadt und Rettungskräfte aus dem Süden des Landes vor Ort.

(L'essentiel)