Mehrere Insassen bei Feuer in Schrassig verletzt

Am Freitagmorgen gegen 6 Uhr ist in der Justizvollzugsanstalt Schrassig ein Feuer ausgebrochen. Wie die Gefängnisverwaltung mitteilt, wurden durch den Brand mehrere Insassen verletzt. Die Umstände seien noch unklar. 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die Flammen zu löschen und die Verletzten zu behandeln.

Wie die Gefängnisverwaltung weiter mitteilt, habe ein Gefangener das Feuer in seiner Zelle gelegt und dabei schwere Verbrennungen erlitten. Er sei vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in das Zentrum zur Behandlung von Verbrennungen in Metz verlegt worden. «Ein zweiter Insasse wurde mit einer Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Kirchberg gebracht», heißt es weiter.

Zehn Justizvollzugsbeamte in Klinik verlegt

Ein weiterer Häftling und auch die Justizvollzugsbeamten sind demnach einer medizinischen Untersuchung unterzogen worden. Etwa zehn von ihnen wurden für eine gründlichere medizinische Untersuchung in das Émile Mayrisch Hospital verlegt.

Zur Ermittlung der Brandursache wurde die technische Polizei der Kriminalpolizei hinzugezogen.

(L'essentiel)