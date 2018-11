Brände am Wochenende: War es Brandstiftung?

Artikel per Mail weiterempfehlen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brannte es in Schengen direkt neben einer Tankstelle. Wie die Polizei mitteilte, gab es fast zur gleichen Zeit einen kleineren Brand im Hof der Schule im benachbarten Remich. Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich in beiden Fällen um Brandstiftung handeln.

Verletzt wurde in beiden Fällen niemand. Das Gebäude in Schengen fiel den Flammen aber vollständig zum Opfer.

(L'essentiel)