Autofahrer rast in Luxemburger Geschäft

Ein Autofahrer ist am Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr in der Hauptstadt in das Schaufenster eines Geschäftes gerast. Das teilt die Police Grand-Ducale mit.

Der Mann war auf der Avenue de la Liberté in Richtung Bahnhof unterwegs, als er in Höhe der Place de Paris die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der Fahrer wurde durch den Aufprall verletzt und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus transportiert werden.

Das Schaufenster sowie der Unfallwagen wurden stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei Luxemburg erstellte Unfallprotokoll.

(sw/L'essentiel)