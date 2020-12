Junger Räuber überfällt Düdelinger Friseursalon

Ein «jugendlicher» Räuber in Jogginghose hat am Dienstagabend kurz nach Ladenschluss um 18 Uhr einen Düdelinger Friseursalon in der Rue du Commerce überfallen. Das teilt die Polizei am Mittwoch mit. Demnach betrat der mit einer roten Sporthose bekleidete und als Jugendlicher beschriebene mutmaßliche Täter zunächst das bereits geschlossene Geschäft. Als die Angestellte ihm sagte, dass man bereits geschlossen habe, verließ der spätere Angreifer das Ladenlokal wieder.

Wenig später kehrte er allerdings zurück und schlug der Angestellten ins Gesicht. Anschließend nahm der Jugendliche drei Spardosen vom Verkaufstresen und verschwand. Die Mitarbeiterin des Friseursalons erlitt leichte Verletzungen im Gesicht. Der mutmaßliche Täter soll von zwei weiteren Jugendlichen begleitet worden sein. Von allen drei Personen fehlte beim Eintreffen der Polizei jede Spur.

