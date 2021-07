Polizei verteilte 590 Bußgelder an Motorradfahrer

Zwischen Frühjahr und Mitte Juli dieses Jahres wurden insgesamt 590 Motorradfahrer mit einem Bußgeld belegt. Das teilt die Polizei am Donnerstag in einer Zwischenbilanz über die Verkehrssicherheitskampagne «Moto» 2021 mit. «Fast 200 davon betrafen Geschwindigkeitsübertretungen. 139 Bußgelder waren in Höhe von 49 Euro, 51 in Höhe von 145 Euro, hinzu kommen noch 16 Protokollierungen und vier Führerscheinentzüge», informiert die Polizei weiter.

Außerdem wurden 100 kostenpflichtige Verwarnungen wegen mangelhaftem technischem Zustand von Motorrädern ausgesprochen. In 64 Fällen wurden Unregelmäßigkeiten in den Fahrzeugpapieren festgestellt. Rund 80 Fahrer mussten sich wegen Falschparkens oder Fahrens auf der falschen Spur verantworten. In 60 Fällen fielen kostenpflichtige Verwarnungen wegen gefährlichem Fahrverhalten an. Des Weiteren fehlten bei 28 Fahrern die Sicherheitsweste, ebenfalls in 28 Fällen traten Unregelmäßigkeiten in Bezug auf den Motorradhelm auf. Vier Führerscheine mussten wegen Trunkenheit am Steuer eingezogen werden.

Die Polizei weist indes darauf hin, dass während der Sommersaison weiterhin Kontrollen durchgeführt werden.

(L'essentiel)