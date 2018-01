Raser brettert mit 113 (!) Sachen durch Frisingen

Ziemlich jeder dürfte im Laufe seiner Führerscheinkarriere schon mal zu schnell unterwegs gewesen sein. Doch an diese Zahl dürften wohl nur die wenigsten Verkehrsteilnehmer herangekommen sein. Zum Glück! Am Mittwochmorgen kontrollierte die Polizei in der Rue de Luxembourg in Frisingen - und erwischte einen Mann, der mit sage und schreibe 113 km/h unterwegs war. Innerorts.

Die Polizei warf die Angel aus und fischte den Raser aus dem Verkehr. Ihm wurde sofort ein provisorisches Fahrverbot erteilt und der Führerschein eingezogen. Außerdem wurde eine Strafanzeige erstellt.

(hej/L'essentiel)