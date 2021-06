Mann muss mit Schnittverletzungen in Klinik

In der Nacht auf Mittwoch hat ein Mann bei einem Streit auf dem Marktplatz in Echternach mittelschwere Schnittverletzungen erlitten. Wie die Police Grand-Ducale am Donnerstag mitteilt, sei es gegen 2 Uhr morgens zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen.

Die verletzte Person sei nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus transportiert worden. Nach Polizeiangaben wurden drei junge Männer auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Diekirch festgenommen und dem zuständigen Untersuchungsrichter vorgeführt.

Auf Anfrage von L'essentiel wollte die Polizei aufgrund der noch laufenden Ermittlungen keine weiteren Angaben zu dem Fall machen.

(L'essentiel)