Zwei junge Männer werden angegriffen und bestohlen

Zwei junge Männer sind am Donnerstagnachmittag in der Rue du St. Esprit angesprochen, angegriffen und bestohlen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, wurden die beiden Opfer von mehreren unbekannten Personen angesprochen. Nach einem kurzem Wortwechsel hätten dieselben die Herausgabe von Wertsachen gefordert. Nach Polizeiangaben gelang es einem der Täter sich während eines Handgemenges den Rucksack eines der Opfer anzueignen. Gäste eines anliegenden Lokals wurden auf den Vorfall aufmerksam und eilten demnach zu Hilfe woraufhin die Täter in verschiedene Richtungen flüchteten.

Als die Opfer später am Abend am Hauptbahnhof den Zug nach Hause nehmen wollten, sahen sie die Person, welche mit dem Rucksack die Flucht ergriff, wartend auf einem der Bahnsteige. Die beiden jungen Männer verständigten daraufhin den Sicherheitsdienst, welcher den Mann zum Polizeikommissariat verbrachte. Der Tatverdächtige händigte dem Besitzer anstandslos den vorher entwendeten Rucksack wieder aus. Der Vorfall wurde zu Protokoll genommen.

(L'essentiel)