Geisterfahrer auf A13 verursacht Unfall

Ein Geisterfahrer auf der A13 ist am Mittwochvormittag mit zwei anderen Autos kollidiert und einfach weitergefahren. Wie die großherzogliche Polizei mitteilt, sucht sie nun Zeugen des Unfalls.

Demnach wurde der Police Grand-Ducale am Mittwoch gegen 10.30 Uhr ein Unfall gemeldet, welcher auf der A13 zwischen Kayl und Düdelingen durch einen Geisterfahrer verursacht wurde. Dabei kollidierte der Geisterfahrer in Höhe der Abfahrt Düdelingen mit zwei anderen Wagen und fuhr anschließend mutmaßlich in Richtung Kayl weiter.

Appel à témoins

Accident - conducteur circulant à contresens sur l'A13



Ce matin, un automobiliste a percuté 2 véhicules à la sortie d’autoroute Dudelande/Burange avant d’avoir pris la fuite.



Témoinage:☎️113

Détails: https://t.co/vjmrvjZTmR pic.twitter.com/NR0JVYyrQs — Police Luxembourg (@PoliceLux) December 30, 2020

Die Polizei sucht nach einem roten Wagen, der durch den Unfall stark beschädigt sein muss. Zweckdienliche Hinweise können unter der Notrufnummer 113 mitgeteilt werden.

(L'essentiel)