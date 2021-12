Weiteres N31-​​Unfallopfer stirbt im Krankenhaus

Der tödliche Verkehrsunfall vom 14. November auf der N31 zwischen Niederkorn und Linger hat ein weiteres Todesopfer gefordert. Eine 19-jährige Frau ist am Dienstagabend im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt. Mit dem Tod der jungen Frau aus dem belgischen Grenzgebiet sind drei Personen durch den Unfall ums Leben gekommen.

Bei dem Unfall in der Nacht auf den 14. November war ein Autofahrer in Richtung Niederkorn unterwegs, als er mit seinem Auto aus noch unklarer Ursache in den Gegenverkehr geriet. Der Wagen kollidierte dort mit dem Auto einer 22-Jährigen aus Frankreich. Die junge Frau und ein 40-jähriger Mitfahrer des Unfallfahrers starben noch an der Unfallstelle. Der Unfallfahrer stand laut Polizei zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes unter Alkoholeinfluss.

(L'essentiel)