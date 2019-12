Schwerer Unfall – 70-​​jähriger Luxemburger stirbt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf dem Salzhof in Hollerich ereignete sich am Montagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall. Das teilt die Police Grand-Ducale mit. Ein 70-Jähriger aus Luxemburg-Stadt krachte, aus bislang ungeklärter Ursache, in der Autobahnunterführung gegen die Leitplanke.

Die herbeigeeilten Rettungskräfte versuchten den Mann wiederzubeleben – ohne Erfolg. Der Mann verstarb noch am Unfallort. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Spurensicherung durch die Ermittler des Mess- und Erkennungsdienstes an. Zwei Fahrbahnen wurden bis zirka 12 Uhr für den Verkehr gesperrt.

(sw/L'essentiel)