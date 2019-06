Toter Mann an Differdinger Bahnübergang gefunden

Artikel per Mail weiterempfehlen

An einem Bahnübergang in der Nähe des Differdinger Friedhofs ist am Freitagmorgen eine Leiche gefunden worden. Dabei handelt es sich um einen 20 jährigen Mann aus Wiltz. Das teilt die Police Grand-Ducale mit. Die herbeigeeilten Rettungsdienste konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und beantragte sowohl die Spurensicherung, als auch die Obduktion des Mannes zur Ermittlung der Todesumstände. Ersten Erkenntnissen zufolge kann Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden.

Die Luxemburger Bahngesellschaft CFL teilte mit, dass es wegen des Vorfalls zwischen Esch/Alzette und Petingen zu Verspätungen und Zugausfällen gekommen war. Zwischen Belvaux und Petingen wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Der Shuttle-Bus steuerte auch Oberkorn, Differdingen und Niederkorn an.

#CFLINFOS60 Retards et suppressions à prévoir. Bus de substitution.

Suite à un incident nécessitant l'intervention des services de secours en gare de Oberkorn, des retards et des suppressions de trains sont à prévoir entre Esch/Alzette et Pétange. Les ... https://t.co/GCGjc2oueM — CFLinfos (@CFLinfos) June 21, 2019

#CFLINFOS60 Limitation du train RB 756.

Suite à un incident nécessitant l'intervention des services de secours en gare de Oberkorn, le train RB 756 (Wasserbillig-Pétange, départ 06:05) circule uniquement entre Wasserbillig et Belvaux-Soleuvre. Le train circule avec du retard. — CFLinfos (@CFLinfos) June 21, 2019

#CFLINFOS60 Suppression du train RE 6956.

Suite à un incident nécessitant l'intervention des services de secours en gare de Oberkorn, le train RE 6956 (Luxembourg-Rodange, départ 06:51) est supprimé. — CFLinfos (@CFLinfos) June 21, 2019

#CFLINFOS60 Limitation du train RE 455.

Suite à un incident nécessitant l'intervention des services de secours en gare de Oberkorn, le train RE 455 (Troisvierges-Rodange, départ 05:05) circule uniquement entre Troisvierges et Luxembourg. Le train circule avec du retard. — CFLinfos (@CFLinfos) June 21, 2019

(sw/L'essentiel)