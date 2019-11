Über 10 Kilometer Stau lähmten die A4

Artikel per Mail weiterempfehlen

Autofahrer auf der A4 mussten in Richtung Luxemburg-Stadt am Mittwochmorgen viel Geduld mitbringen. Wegen eines Unfalls zwischen Leudelingen und dem Zessinger Kreuz war die rechte Spur blockiert, was zu einem langen Rückstau führte, wie der ACL mitteilte.

A4 Autoroute d'Esch, Rond-Point Raemerich Richtung Croisement Merl zwischen Leudelange-Sud und Croix de Cessange

Unfall mit LKW, Verkehrsbehinderung, Standstreifen blockiert, Stau #ACL_A4 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_DE) November 20, 2019

Gegen 8 Uhr teilte der ACL schließlich mit, dass die Unfallstelle geräumt sei. Der Verkehr normalisierte sich langsam.

A4 Autoroute d'Esch, Rond-Point Raemerich Richtung Croisement Merl zwischen Leudelange-Sud und Croix de Cessange

Unfallstelle geräumt #ACL_A4 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_DE) November 20, 2019

