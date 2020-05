Fußgängerin von der A3 erliegt ihren Verletzungen

Die Frau, die am Freitagmorgen im Morgengrauen von einem Lastwagen angefahren wurde, erlag noch am Freitagabend ihren schweren Verletzungen. Dies teilte die Police Grand-Ducale am Sonntag mit.

Die Frau war gegen 5 Uhr morgens zu Fuß auf der A3, etwa 100 Meter von der Ausfahrt Gasperich/Hesperange entfernt, auf dem Seitenstreifen von einem Lastkraftwagen erfasst worden. Es wurde eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu ermitteln.

Nach Zählung von L'essentiel ist sie das achte Todesopfer des Jahres auf den Straßen Luxemburgs.

(L'essentiel)