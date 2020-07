Polizei muss wieder drei Kneipen schließen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat die Polizei, wie im Vorfeld angekündigt, überprüft, ob sich die Cafés, Restaurants und Kneipen des Landes an die Sperrstunde halten. In einem Lokal in Bettemburg hielten sich auch nach Mitternacht noch Gäste auf. Beim Eintreffen der Beamten verließen sie die Kneipe durch den Seitenausgang.

In Düdelingen wurden gegen 0.30 Uhr noch etwa zwei Dutzend Gäste im Inneren eines Lokals gezählt. Zudem wurden hier die vorgeschriebenen Hygieneregeln nicht eingehalten: Mehrere Gäste standen ohne Mundschutz an der Theke. Auch der Wirt trug keine Maske Auch der Lokalbesitzer trug keine Gesichtsmaske.

Kontrolliert wurde auch ein Lokal in Kockelscheuer, nachdem der Polizei gemeldet wurde, dass dort eine Party stattfinden sollte. Vor Ort feierten etwa 100 Personen, von denen mehrere sich nicht an die Bestimmungen hielten. In allen drei Fällen erstellten die Beamten einen Bericht.

(L'essentiel)