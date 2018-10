Junge Pfadfinder verirren sich im Wald

Artikel per Mail weiterempfehlen

Diese Nachtwanderung wurde zu einem Albtraum. Am Samstagabend stand für eine Gruppe junger Pfadfinder eine besondere Mission an. In der Dunkelheit ging es von Kehlen nach Mamer. Gegen 23.15 Uhr wurde das Abenteuer plötzlich zu einer Suchaktion. Zwei Kinder waren nahe dem «Katzefiels» vom Weg abgekommen und erreichten den angepeilten Kontrollpunkt nicht.

Die Verantwortlichen leiteten sofort eine groß angelegte Suchaktion ein. Das Rote Kreuz und die Hundestaffel der Polizei wurden hinzugezogen. Nach fast sechs Stunden wurden die beiden Pfadfindern gegen 5.30 Uhr an der «Schankemillen» aufgefunden. Die zwei Kinder waren wohlauf, hatten aber einen gehörigen Schrecken bekommen.

(L'essentiel)