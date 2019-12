Eigentümer lässt Bar-​​Prügelei Revue passieren

«Dies ist das erste Mal seit zehneinhalb Jahren, dass ein solches Ereignis im Frenchie stattgefunden hat, sogar die Polizei hat mir gesagt, dass sie sehr überrascht sind, hier eingreifen zu müssen.» Mit einer kleinen Beule am Kopf und Schmerzen in Arm und Schulter stand Hervé Brouty, der Besitzer des luxemburgischen Bar-Restaurants am Sonntagabend noch etwas unter Schock.

Am Samstagabend war im Frenchie ein privater Abend für eine polnische Gruppe im Gange.«Der Organisator hatte zwei Wodka-Bars eingerichtet. Schon um 23 Uhr hatte ich geplant, den Abend zu beenden, als ich zwei Personen erwischte, die die Küche des Restaurants betreten hatten», so Brouty. «Sie hatten überall Puderzucker herum geworfen», sagt er. Der Restaurantbesitzer ließ den Abend zähneknirschend weitergehen. Aber ein paar Stunden später wurde es sauer.

Die Polizei reagierte sehr schnell

«Ich sagte dem Organisator der Party, dass die Musik um 1.00 Uhr morgens aufhören muss. Aber um 1.15 Uhr musste ich es ihm erneut sagen. Es hat nicht geholfen. Um 2 Uhr morgens beschloss ich, das Licht einzuschalten und den DJ endgültig aufzufordern, die Musik auszschalten». Er wurde dann «von einer Frau beleidigt, dann ging alles sehr schnell, eine andere Person schlug auf ein Gerät ein, und es kam zu einem Streit zwischen den Gästen und meinen Mitarbeitern, die versuchten, unser Restaurant zu verteidigen».

Die Situation war außer Kontrolle geraten, der Eigentümer rief dann die Polizei an, «die sehr schnell reagierte». «Leider wurden zwei meiner Mitarbeiter von der Polizei abgeführt, darunter eine Frau, die am Kiefer verletzt worden war. Im Übrigen scheint es mir, dass die Polizei nur die Namen aufgenommen hat», bedauert Hervé Brouty. Die beiden Mitarbeiter wurden am Sonntagmorgen aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Eigentümer Hervé Brouty will Anfang dieser Woche eine Beschwerde einreichen.

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)