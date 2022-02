Polizei zieht vier betrunkene Fahrer aus dem Verkehr

Die großherzogliche Polizei musste in der Nacht von Sonntag auf Montag erneut mehrere alkoholisierte Fahrer aus dem Verkehr ziehen. Um 19.40 Uhr rammte ein Fahrer im Val Saint-André in der Hauptstadt zwei Autos, die am Straßenrand geparkt waren. Als die Beamten am Unfallort eintrafen, gab der Fahrer sofort zu, Alkohol getrunken zu haben. Der Alkoholtest bestätigte die Beichte. Sein Führerschein wurde noch vor Ort entzogen und es wurde Protokoll erstellt. An den geparkten Autos entstand erheblicher Sachschaden.

Auch am früheren Abend, gegen 19.15 Uhr, zog ein Autofahrer wegen seines Fahrstils die Aufmerksamkeit auf der N10 zwischen Stadtbredimus und Grevenmacher auf sich. Die Person war mit einem platten Reifen unterwegs und hatte keinen gültigen Führerschein. Das Auto wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt, der Fahrer erhielt einen Bußgeldbescheid.

Mitten auf der Straße geparkt

Später in der Nacht, gegen 2.40 Uhr, stach ein weiterer Fahrer in der haupstädtischen Rue de Strasbourg durch seinen Fahrstil heraus. Als er wenig später angehalten wurde, stellte sich heraus, dass der Autofahrer nicht nur zu viel getrunken hatte sondern zudem noch weder eine gültige TÜV-Kontrolle noch eine Steuervignette vorlegen konnte. Der Führerschein wurde eingezogen und ein Protokoll wurde erstellt.

Nur wenig später und ebenfalls in der Hauptstadt stieß eine Streife im Val de Hamm auf ein Auto, das mitten auf der Straße geparkt war. Auch hier hatte der Fahrer etwas zu tief ins Glas geschaut.

(L'essentiel)