Diebe haben bei Keyless-​​Systemen leichtes Spiel

Ein Range Rover mit dem Luxemburger Kennzeichen YL4398 wurde am Donnerstag zwischen ein und 13 Uhr gestohlen. Der Wagen parkte vor einem Haus in der Rue Paul Binsfeld in Bridel. Es handelt sich dabei um ein mit einem Keyless-System ausgestatteten Wagen.

Auch zwischen Mittwoch und Donnerstag wurde ein Fahrzeug mit Keyless-System vor einem Haus in der Montée de Bridel in Kopstal gestohlen. Es handelt sich um einen schwarzen Bmw X6 mit den luxemburgischen Kennzeichen UF4626.

Die Police Grand-Ducale rät zur besonderen Vorsicht bei Fahrzeugen mit Keyless-System. So sollten Sie ihren Schlüssel nicht in der Nähe des Eingangsbereiches ablegen, sondern in einem speziellen Schlüsseltresor, der Funkwellen abschirmt. Falls kein Schlüsseltresor vorhanden ist, könne der Autoschlüssel auch in Alufolie eingewickelt oder in einen Behälter aus Aluminium abgelegt werden. Dies biete laut Polizei allerdings keinen 100 prozentigen Schutz. Zudem sollte der Wagen, wenn möglich, stets in der Garage abgestellt werden.

(L'essentiel)