Polizei nimmt weiteren Drogendealer fest

Im Kampf gegen die Drogenkriminalität im hauptstädtischen Bahnhofsviertel hat die Polizei in Luxemburg am Freitag einen weiteren Drogendealer festgenommen. Wie die großherzogliche Polizei am Dienstag mitteilt, wurden vergangenen Freitag zwischen 15 und 24 Uhr – unterstützt durch zwei Hundeführer – Kontrollen in der Avenue de la Gare, der Avenue de la Liberté sowie der Rue de Strasbourg durchgeführt.

Diese Kontrolle führte zur Festnahme eines Bodypackers, der sieben Kugeln Kokain im Körper mit sich führte. Die Drogen, ein Mobiltelefon sowie Bargeld wurden beschlagnahmt. Zudem konnte eine Person wegen Verstoß gegen das Ausländergesetz ermittelt werden. Außerdem wurden zwei Strafanzeigen wegen Drogenkonsum und -besitz erstellt.

Die Bekämpfung des Drogenhandels und der damit einhergehenden Beschaffungskriminalität stellt eine Priorität der Polizei dar. Nach Polizeiangaben konnten bei Kontrollen an Brennpunkten im Bahnhofsviertel in den vergangenen zwei Wochen sechs Personen beim Drogenhandel auf frischer Tat gestellt und festgenommen werden.

(L'essentiel)