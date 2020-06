Häuslicher Streit endet mit Stichverletzungen

Was mit einer verbalen Auseinandersetzung begann, endete mit Stichverletzungen: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, eskalierte gegen 2 Uhr morgens der Streit eines Paares in Oberkorn im Süden des Landes. Dies teilte die großherzogliche Polizei am Freitag mit.

Demnach fanden die Beamten bei ihrer Ankunft in der Wohnung des Paares zwei Verletzte vor, beide mit Stichwunden. Der Mann musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, wurde aber nach Angaben der Polizei nicht schwer verletzt. Die Frau war leichter verwundet.

Auf Anordnung des Staatsanwalts wurde sie im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt verhaftet. Sie wurde ins Gefängnis in Schrassig gebracht und soll am Freitagnachmittag einem Untersuchungsrichter vorgeführt werden.

(jw/L'essentiel)